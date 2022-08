O plantel do Sporting realizou este domingo um treino em Alcochete, poucas horas após ter batido o Rio Ave por 3-0 no Estádio José Alvalade. Os jogadores que integraram o onze titular fizeram exercícios de recuperação enquanto os restantes elementos do grupo de trabalho trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim.À parte esteve Paulinho que realizou tratamento ao traumatismo na perna direita. O avançado é baixa confirmada para o clássico no Estádio Dragão, no próximo sábado, tal como Daniel Bragança que recupera de uma intervenção cirúrugica. Os leões folgam amanhã e regressam ao trabalho na terça-feira de manhã, na Academia.