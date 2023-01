Titulares do Sporting no dérbi fizeram trabalho de recuperação

O plantel do Sporting já treinou em Alcochete na ressaca do dérbi e, como é habitual, os titulares frente ao Benfica limitaram-se a fazer trabalho de recuperação.Para compensar as ausências, Rúben Amorim chamou vários jovens ao treino. Ainda privado de Daniel Bragança que mantém os tratamentos, o técnico agendou novo treino para terça-feira tendo em vista o jogo com o Vizela, que será disputado na sexta-feira no Estádio José Alvalade.