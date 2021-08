Titulares na Supertaça fizeram recuperação

Poucas horas após ter conquistado a Supertaça, o plantel leonino já regressou ao trabalho, na Academia, tendo em vista a estreia na Liga Bwin, diante do Vizela, na sexta-feira.





Como é habitual nestas situações, os titulares no jogo com o Sp. Braga limitaram-se a fazer exercícios de recuperação enquanto o restante grupo trabalhou no relvado, sob as ordens de Rúben Amorim. A única baixa no conjunto leonino é Porro que recupera de uma luxação no joelho direito, e é certo que ainda não será opção para a estreia no campeonato. Resta acrescentar que os leões folgam amanhã e regressam ao trabalho na terça-feira de manhã.