Todos rendidos ao capitão: de 'Pichichi' a Diego Armando... Coates

Com quatro golos nos últimos três jogos, Coates tem sido figura de proa no Sporting, que terminou o mês de outubro 100% vitorioso, com seis triunfos em outros tantos jogos. Contra o V. Guimarães, o capitão voltou a decidir, de cabeça, batendo Bruno Varela aos 31 minutos e colando-se a Pote e Nuno Santos como melhor marcador da época leonina (4 tentos).





Ora, nova ação aérea bem sucedida do camisola 4 motivou várias reações, não só 'internas', mas também de antigos companheiros. Porro, por exemplo, utilizou um Instagram para partilhar uma foto com o uruguaio, a quem apelidou de 'Pichichi', denominação para o artilheiro em Espanha, de onde é natural.Do país vizinho, mas de um português - Max, guarda-redes do Granada -, chegou uma interrogação: "Bota de Ouro?", atirou o ex-leão, seguido de outro antigo futebolista dos verdes e brancos, hoje no Dínamo Zabreg. "DIEGO ARMADO COATES!", escreveu, entusiasmado, o lateral-direito internacional pela Macedónia do Norte. Também Gonçalo Inácio deixou uma mensagem: "Coisa linda!".