Tomada de posse de Frederico Varandas no Sporting agendada para quinta-feira

A tomada de posse de Frederico Varandas, que marca o arranque oficial do segundo mandato na presidência do Sporting, está agendada para amanhã, quinta-feira, às 19 horas, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade. Recorde-se que o dirigente foi reeleito, até 2026, no passado sábado, com 85,8% dos votos.A viagem a Manchester, com vista ao jogo da Liga dos Campeões com o City (hoje, às 20 horas), obrigou a adiar a cerimónia de investidura de Varandas e restantes órgãos sociais.