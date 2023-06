Tomaz Morais apresenta Academia e lembra um filho da casa: «Sempre que vem a Portugal, visita-nos!»

O Sporting, através do diretor do seu futebol de formação, Tomaz Morais, abriu as portas da Academia Cristiano Ronaldo, para fazer uma visita guiada a Davide Masi, jornalista italiano do site de Gianluca Di Marzio, conhecido repórter do país. E a primeira mensagem foi clara: os leões são um clube diferente - e talvez por isso tenham tanto sucesso na procura, desenvolvimento e consagração de talento."A nossa prioridade é trabalhar com os jovens e para nós é importante termos um departamento de scouting, para procurar os melhores talentos e, depois, trabalhá-los, quer como jogadores quer como homens", começou por assinalar o dirigente, que prosseguiu: "Para nós a educação é fundamental. Seguimos um modelo de 'carreira dupla', daí termos um departamento onde ajudamos as crianças a aprenderem a estudar. Isto além do futebol."Garantindo uma estrutura, para já, com oito campos mas em expansão - recorde aqui o projeto para a Alcochete - Tomaz mostra-se agradecido a quem mantém o amor pela casa-mãe, dando um exemplo muito concreto de um miúdo que já atingiu um clube de topo europeu."Sempre que os nossos ex-jogadores voltam a Portugal, vêm visitar-nos. Por exemplo, o Nuno Mendes [ala esquerdo do PSG], que ainda tem contacto com muitos dos miúdos que ainda estão aqui", revelou, concretizando, num tom terno, a sua história: "Foi descoberto por nós ainda era muito pequeno. É um grande exemplo do sucesso do nosso método, um rapaz de grandes valores, muito competitivo e sempre focado. Na primeira vez que treinou com a equipa principal, estava completamente à vontade. E jogou, depois, com essa mesma naturalidade."