Tomaz Morais e a ambição na Youth League: «Muita vontade de fazer história para o Sporting»

O Sporting parte esta tarde para Genebra onde amanhã se irá estrear na 'final four' da UEFA Youth League e na bagagem leva "muita ambição". Quem o diz é Tomaz Morais, diretor do futebol de formação leonino que lidera a comitiva: no aeroporto de Lisboa, antes da partida, sublinhou aos jornalistas a vontade dos jovens da equipa verde e branca fazerem história para o clube."Vamos com muita ambição, muita vontade de fazer história para o Sporting. Temos um legado a defender na formação do Sporting. Temos estado muitíssimo bem em termos de qualidade de jogo e é isso que queremos mostrar na meia-final e chegar à final para tentar vencer. Partimos com uma força muito grande para trazer a taça", afirmou.Os leões vão começar por defrontar na sexta-feira os holandeses do AZ Alkmaar e podem, depois, encontrar os croatas do Hajduk Split ou os italianos do AC Milan, todos estreantes nesta fase da prova também, o que faz, segundo Tomaz Morais, entrarem "todos em pé de igualdade". "Temos adversários difíceis mas temos a nossa valia. Vamos mesmo com muita confiança. [O AZ] É uma equipa forte, com bons jogadores, rápidos. Os nossos jogadores sabem o que vão encontrar, o que têm de fazer, mas é importante desfrutarem do momento e perceberem que é a este nível que têm de jogar no futuro".O diretor do futebol de formação do Sporting sublinhou ainda o crescimento da equipa liderada por Filipe Celikkaya e a importância da competição. "Estive em todos os jogos do Sporting da Youth League nos últimos dois anos e o que senti foi que o Sporting tem jogado a um nível superior, uma equipa muito forte na competição. O ano passado chegámos bem longe também, mas não à final four. Não tivemos nenhum jogo acessível, marcámos muitos golos em jogos sempre muito disputados. É uma competição demasiado importante para os jogadores desta idade".Mexx Meerdink, com sete golos, e Ernest Poku, com cinco, foram as grandes referências do AZ Alkmaar, clube de boas recordações para o Sporting 'sénior', face ao triunfo sobre os holandeses nas meias-finais da Taça UEFA de 2004/05. Quanto aos outros semi-finalistas, o Hajduk Split afastou Shakhtar Donetsk, Manchester City e Borussia Dortmund, enquanto o AC Milan venceu um grupo com Salzburgo (campeão em 2016/17), Dinamo Zagreb e Chelsea (2014/15 e 2015/16) e também fez cair o Atlético Madrid, semi-finalista em 2021/22.Na sexta-feira, o Sporting e o AZ Alkmaar disputam a primeira meia-final, pelas 13 horas locais (12 em Lisboa), enquanto croatas e italianos medem forças a partir das 18H (17H). A final é na segunda-feira, também às 18 horas (17 horas).