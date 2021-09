Tomaz Morais: «Para o Sporting a atitude é a qualidade mais importante dos jogadores»

O projeto do Modelo Centrado no Jogador implementado pelo Sporting nos escalões de formação valeu esta terça-feira ao emblema de Alvalade um prémio atribuído pela Associação de Clubes Europeus (ECA) em Genebra, na Suíça.





Em declarações reproduzidas no vídeo de apresentação do vencedor, partilhado nas redes sociais da ECA, Tomaz Morais, diretor do futebol de formação dos leões, sublinhou a importância do projeto, "O Modelo Centrado no Jogador é uma abordagem holística e científica aos nossos jogadores e equipas. Temos muitas áreas a realizar um fantástico trabalho. Queremos que os jogadores tenham boa educação, carácter, valores, disciplina, compromisso. Isso é muito importante para nós. Para o Sporting a atitude é a qualidade mais importante dos jogadores", afirmou o dirigente leonino, que marcou presença em Genebra, tal como Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting.Tomaz Morais lembrou, ainda, que "11 jogadores da formação ganharam o campeonato com a equipa principal". "Não tenho palavras, foi um sonho para nós. Vencemos o campeonato com os nossos jogadores da formação dentro da equipa. Foi muito importante para todos nós na Academia. Foi um momento muito especial e provámos o valor do projeto", disse.No mesmo vídeo, Tiago Tomás, oriundo da formação leonina e campeão nacional pela equipa principal na época passada, deu o seu testemunho e 'validou' o projeto. "O melhor conselho que posso dar é o que eu próprio fiz. Sempre acreditei em mim, na minha qualidade. Estive sempre disponível para ouvir o feedback que me estavam a dar. Isso é muito importante, assim como acreditar em mim próprio", afirmou o jovem avançado.