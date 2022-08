Torcida Verde apela à mobilização dos adeptos frente ao Estoril

Depois da derrota frente ao Desportivo de Chaves na última jornada, os adeptos do Sporting já apontam baterias para o duelo que se segue no campeonato, desta feita a visita ao Estoril, a qual mereceu uma mensagem concreta por parte da Torcida Verde. Numa publicação nas redes sociais, um dos Grupos Organizados de Adeptos do emblema de Alvalade apelou à forte mobilização da massa adepta leonina para a deslocação à Amoreira."Estoril, a próxima batalha! A mobilização é um desígnio dos verdadeiros sportinguistas, especialmente quando a "bola não entra" na modalidade motora para a generalidade dos adeptos leoninos: o futebol. Na próxima jornada, o futebol profissional desloca-se ao Estoril, num horário pornografico: 21.15h! Um horário anti futebol, imposto pelos interesses televisivos.Mais uma condicionante para a mobilização que se espera dos verdadeiros sportinguistas: aqueles que se mobilizam para todas as jornadas! Porque para haverem celebrações como a do dia 11 Maio 2021, os verdadeiros sportinguistas sabem que terão de se mobilizar para jornadas como a do proximo dia 2 Setembro 2022, no Estoril!", sublinhou a claque dos verdes e brancos.Recorde-se que a formação orientada por Rúben Amorim enfrenta o Estoril na próxima sexta-feira, em encontro marcado para as 21h15, com os leões a tentarem regressar aos triunfos, após duas derrotas seguidas registadas na Liga Bwin.