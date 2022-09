Torcida Verde aponta episódios no Bessa: «Discriminação, segregação, censura e candonga institucionalizada»

A Torcida Verde relatou este domingo alguns episódios qe terão ocorridos no Estádio do Bessa onde o Sporting foi jogar ontem. Numa longa publicação no Facebook, a claque leoninba avança que o Boavista "permitiu-se vender [à Torcida Verde] ingressos com o custo unitário de 25 euros nos quais estavam imprimidos 'convite'"."Um deslate, próprio de quem está convicto do estado de impunidade vigente que permite a candonga 'oficializada' com a bênção da LPFP e o bocejo cúmplice das autoridades", pode ler-se no post da claque que escreve ainda que "viu serem interditos mais de 90% dos materiais de apoio ao SCP de que demos conhecimento antecipado. Das 50 bandeiras solicitadas entraram 5. Das 6 frases e faixas solicitadas entraram 2".E prosseguira: "Acreditamos que a interdição de algumas dessas frases está relacionado com o teor de da denúncia de agentes de jogadores, das ZCEAP e do 'Futebol Negócio'. Neste caso nada de novo. Na presente época a Torcida Verde viu serem censuradas mais de uma dezena de intervenções do mesmo teor. As cenas terceiro mundistas que vivemos na entrada para a famigerada ZCEAP, validam a denúncia da Torcida Verde ao afirmar que a pseudo revogação do Cartão do Adepto evidência a demissão do estado das suas responsabilidades, ao colocar nas mãos do organizador do jogo a decisão unilateral acerca da validação dos materiais a utilizar pelos GOA que, como a Torcida Verde cumprem os requisitos previstos. De nada nos valeu mostrar os emails previamente enviados com os materiais que transportamos desde Alvalade. Neste caso as autoridades foram implacáveis, cumprindo religiosamente directrizes do clube organizador do jogo, exibindo autoritariamente um papel com os materiais "autorizados" pelo organizador do jogo. Uma reacção nos antípodas da completa indiferença quando as mesmas autoridades foram confrontadas com a venda dos 'bilhetes - convite'."No Bessa:Discriminação, segregação, censura e candonga institucionalizada, eis o admirável mundo do futebol negócio.Na deslocação ao Bessa no dia 17 Setembro 2022 vivemos renovados episódios reveladores do "admirável mundo do futebol negocio", onde o estado não ousa intervir.Ao longo das últimas décadas, a Torcida Verde vem denunciando a captura do futebol e clubes pelo cartel de interesses que parasitam no futebol moderno, nos quais os adeptos são meros consumidores... sem quaisquer direitos.A jornada do Bessa reforçou esta evidência, com uma esclarecedora particularidade: O clube organizador deste jogo permitiu-se vender-nos ingressos com o custo unitário de 25 euros nos quais estavam imprimidos "CONVITE".Um deslate, próprio de quem está convicto do estado de impunidade vigente que permite a candonga "oficializada" com a bênção da LPFP e o bocejo cúmplice das autoridades.Enquanto isso, a Torcida Verde viu serem interditos mais de 90% dos materiais de apoio ao SCP de que demos conhecimento antecipado. Das 50 bandeiras solicitadas entraram 5. Das 6 frases e faixas solicitadas entraram 2.Acreditamos que a interdição de algumas dessas frases está relacionado com o teor de da denúncia de agentes de jogadores, das ZCEAP e do "Futebol Negócio". Neste caso nada de novo.Na presente época a Torcida Verde viu serem CENSURADAS mais de uma dezena de intervenções do mesmo teor.As cenas terceiro mundistas que vivemos na entrada para a famigerada ZCEAP, validam a denúncia da Torcida Verde ao afirmar que a pseudo revogação do Cartão do Adepto evidência a demissão do estado das suas responsabilidades, ao colocar nas mãos do organizador do jogo a decisão unilateral acerca da validação dos materiais a utilizar pelos GOA que, como a Torcida Verde cumprem os requisitos previstos.De nada nos valeu mostrar os emails previamente enviados com os materiais que transportamos desde Alvalade.Neste caso as autoridades foram implacáveis, cumprindo religiosamente directrizes do clube organizador do jogo, exibindo autoritariamente um papel com os materiais "autorizados" pelo organizador do jogo".Uma reacção nos antípodas da completa indiferença quando as mesmas autoridades foram confrontadas com a venda dos "bilhetes - convite".Esta jornada aziaga teria continuidade no relvado, com um inesperado desaire perante a equipa representativa do clube "organizador do jogo".A luta continua, hoje e sempre Sporting!"