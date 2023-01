Torcida Verde denuncia falhas no controlo de segurança na Luz

A Torcida Verde, uma das claques do Sporting, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para, numa longa mensagem, denunciar falhas no controlo de segurança na Luz antes do dérbi de ontem com o Benfica (2-2) , frisando que alguns adeptos "foram obrigados a apresentar os bilhetes" em mais de uma ocasião para acederem ao setor reservado, e que quando tentaram pedir mais informações se depararam com um "muro de silêncio intransponível"."As autoridades fizeram um apelo em jeito de exigência aos adeptos leoninos para se apresentarem nos pontos de controlo do recinto até às 16 horas. No terreno percebemos o porquê, com a demora provocada pela apresentação dos ingressos digitais no telemóvel e depois na revista. Felizmente, na apresentação do bilhete digital não foi exigido o Cartão de Cidadão", pode ler-se no comunicado."Caso contrário, a demora provocada por tal confirmação da identidade de cada titular traria consequências imprevisíveis. Aos adeptos pertencentes aos 'perigosos' Goa, estava reservada uma surpresa: ultrapassados os dois primeiros controlos para acederem ao setor reservado, foram obrigados a nova apresentação de bilhete, ao contrário do que aconteceu no restantes setores. Na prática, os adeptos com bilhetes para o setor reservado aos Goa poderiam aceder a quaisquer outros setores reservados aos vicitantes, onde não existia qualquer controoe na entrada", acrescenta a Torcida Verde.A claque do Sporting denunciou ainda o "muro de silêncio intransponível" que encontrou quando procurou informações para aceder ao setor ZCEAP [Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos]. "Na Torcida Verde, procurámos informações para aceder ao setor ZCEAP, deparando-nos com um muro de silêncio intransponível. Acreditamos que por falta de informação dos nossos interluctores. É esta a real situação no terreno nos estádios portugueses com a criação das ZCEAP", conclui a Torcida Verde.