Torcida Verde e o Cartão do Adepto: «Mudar para continuar tudo na mesma!»

A Torcida Verde considera que a "revogação da portaria 159/ 2020", relativa ao Cartão do Adepto, "originou uma avalanche desinformativa" que não resolveu o problema e veio aumentar as dúvidas."Foi criada a ideia especulativa de que a revogação do ‘Cartão do Adepto" significava o fim de um modelo segregativo. Nada mais errado. Em termos práticos, continuam as zonas-guettos e o acesso de bilhetes por via eletrónica apenas para os portadores de uma aplicação de telemóvel. É abolida a imposição de um cartão especial (o tal CA a troco de 20 euros) e a interdição a menores de 16 anos , os quais terão agora, de ser acompanhados por parentes. De resto, um tsunami de dúvidas em relação a relevantes questões", lamenta a claque do Sporting, que tem vindo a prolongar o boicote aos estádios. "Cartão do adepto 2.0 – Mudar para continuar tudo na mesma!", aponta a Torcida Verde, na capa da 2.ª edição da sua fanzine digital, já disponível.