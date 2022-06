Torcida Verde e o regresso a Alvalade: «Em nome da coesão da nação verde e branca»

A Tocida Verde, uma das claques do Sporting, emitiu uma nota das redes sociais onde se mostra disponível para regressar ao Estádio de Alvalade.A claque está ausente desde março de 2020, em protesto com as restrições impostas pelo Cartão do Adepto."Nova época 2022/23O dia 8 Março 2020, foi o último jogo da Torcida Verde, no Estádio José Alvalade.As restrições impostas pela pandemia e pela extinta portaria 159/2020, o infame Cartão do Adepto, exigiram-nos uma assumida ausência dos estádios de futebol.A perspetiva dos GOA - Grupos Organizados de Adeptos - do SCP regressarem à Curva Sul do EJA colocou um novo desafio para o qual nos disponibilizamos prontamente abordar, em nome da coesão da nação verde e branca, continuando expectantes e confiantes que tal perspetiva se possa concretizar.Força e união, Sporting Clube de Portugal no coração!"