Torcida Verde insurge-se contra o "apetite predatório dos 'donos da bola'"

"Os 'Donos da Bola' com a redução da lotação não terão qualquer pejo em inflacionar o preço dos bilhetes. Nem que tal a deslocação de um adepto visitante possa significar 30% do ordenado de um trabalhador... (Deslocação, teste covid, bilhete de jogo, alimentação etc etc). Bem-vindos ao mundo encantado do futebol 'Popular!'", conclui a publicação."A reabertura dos estádios com lotação reduzida fez aumentar o apetite predatório dos "donos da bola".Manipulando com mestria a "lei da procura e da oferta" e com um despudor própria da sua impunidade fixam o preço dos bilhetes a seu inteiro bel-prazer.Para Braga, os adeptos do SCP que não tenham adquirido o CA (que custa 20 euros) terão os ingressos disponíveis ao preço de 93 euros.Uma simpatia dos dirigentes do clube local!Uma infâmia que conta com a cumplicidade generalizada da sociedade civil.Porque esta é uma situação com décadas. Uma luta da Torcida Verde com décadas!Em 2000, há mais de 21 anos, no Salgueiros, foram vendidos bilhetes na casa dos 100 euros.No Bessa em 2002 foram 75 euros e em Coimbra no Estádio Sérgio Conceição foram cerca de 60 euros, etc etc…Ao longo destas décadas, temos denunciado o tema do preço dos bilhetes, como dos horários dos jogos, etc etc…Mas este episódio reforça a posição da Torcida Verde em relação à reabertura dos estádios:"Para todos ou NINGUÉM!"Os "Donos da Bola" com a redução da lotação não terão qualquer pejo em inflacionar o preço dos bilhetes. Nem que tal a deslocação de um adepto visitante possa significar 30% do ordenado de um trabalhador... (Deslocação, teste covid, bilhete de jogo, alimentação etc etc).Bem-vindos ao mundo encantado do futebol "Popular!""