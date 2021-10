Torcida Verde mantém boicote ao estádio em protesto contra o Cartão do Adepto

A Torcida Verde mantém o boicote aos estádios, em protesto contra a introdução do Cartão do Adepto e as limitações no acesso aos recintos. A claque do Sporting combate o que classifica como "segregação dos adeptos" e opta por acompanhar os jogos na sua sede em Alvalade, como acontecerá este sábado, na receção do Sporting ao V. Guimarães.





O Sporting, na sequência de autorização da Liga, decidiu no início de outubro libertar parte da área que estava reservada ao Cartão do Adepto no Estádio José Alvalade. A medida permitiu aos detentores de Gamebox na bancada inferior do Topo Sul renovar os antigos lugares e voltar a ocupá-los a partir do jogo com o Moreirense, como aconteceu no setor A14 com a Juventude Leonina. A claque Directivo Ultras XXI também assinalou há uma semana o regresso à Curva Sul. O setor A12 deixou igualmente de estar reservado à zona do Cartão do Adepto.No caso da Torcida Verde, a reabertura de lugares no Topo Sul não alterou o boicote ao estádio. Na mais recente edição da revista ‘Semper Fidelis’, na qual faz uma "retrospetiva histórica do movimento dos grupos de adeptos organizados em Portugal", o movimento ultra explica que o "antagonismo em relação ao modelo do Cartão do Adepto é sobretudo uma questão de identidade.""Este nosso posicionamento não adere a quaisquer ondas ou modas efémeras, redutoras e artificiais. A Torcida Verde hoje como ontem não alinha nas modas que alimentam o ‘manadismo militante’. A nossa luta pela afirmação dos adeptos como parceiros de pleno direito do fenómeno sócio desportivo, é uma luta com memória... não nasceu agora", lembra o GOA oficial do Sporting."Consideramos que o modelo do Cartão do Adepto representa o inconfesso falhanço do sistema na integração dos GOA no fenómeno sócio desportivo, mostrando-se incapaz de desenvolver mecanismos capazes de definir um conjunto de direitos e responsabilidades assumidos pelos clubes organizadores dos jogos, os GOA e as instituições", denuncia ainda a claque, acrescentando que modelos semelhantes falharam e foram "abandonados em Itália, Turquia e Polónia." "Aposta na segregação entre adeptos, na estigmatização dos grupos organizados, confinados num espaço tipo gueto", lamenta.