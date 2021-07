Torcida Verde não vai estar em Aveiro: «Estar numa cadeira, qual cliente de um teatro, é contrário à nossa identidade»

A Torcida Verde não vai marcar presença em Aveiro a apoiar o Sporting frente ao Sp. Braga, ficando a "torcer por fora". É uma decisão em protesto por os estádio serem aberto apenas a alguns e não a todos os adeptos.





"Para nós, ultras, estar numa curva com uma máscara, com distanciamento social, confinado a uma cadeira, qual cliente de um teatro, é contrário à nossa identidade", refere a Torcida Verde ao justificar a ausência em Aveiro.E prossegue: "Neste contexto torna-se impensável a nossa presença no jogo de Aveiro. Estaríamos a contribuir para a 'normalização' de um jogo de futebol disputado num ambiente 'anómalo', onde aos 'adeptos escolhidos' está destinado um papel meramente decorativo".