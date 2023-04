Torcida Verde pede reflexão e enumera problemas do "futebol moderno"

A Torcida Verde, claque do Sporting, emitiu esta sexta-feira um manifesto exigindo uma profunda reflexão e, acima de tudo, pedindo mudanças no "futebol moderno".Segundo este grupo organizado de adeptos leoninos, "os horários dos jogos, elevados preços dos bilhetes, o assalto dos interesses televisivos, dos agentes dos jogadores e das redes de comissionistas" são alguns dos problemas que têm levado ao afastamento dos fãs, que têm sido transformados em "meros consumidores".Esta claque também critica a criação das zonas ZCEAP (Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos) nos estádios portugueses que, no seu entender, funcionam como uma forma de "silenciar" a paixão dos adeptos.