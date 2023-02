Torcida Verde queixa-se das condições em Vila do Conde e condena "total cumplicidade das instituições"

A Torcida Verde condenou esta terça-feira as condições proporcionas em Vila do Conde no Rio Ave-Sporting (0-1), que impediram segunda-feira os adeptos presentes nas quatro primeiras filas de terem visibilidade "para grande parte do relvado", tendo a baliza do lado mais distante ficado "completamente tapada".



Numa publicação no Facebook, intitulada 'ZCEAP de Vila do Conde, parte II', a claque do Sporting lembra o sucedido em dezembro de 2022, no jogo da Taça da Liga, e reforça as críticas face ao que sucedeu segunda-feira. "Estas são as condições que a ZCEAP de Vila do Conde oferece, com a total cumplicidade das instituições ...e a habitual apatia da generalidade dos adeptos", pode ler-se.



"Convidamos os donos da bola e os ideólogos das ZCEAP a descerem do conforto do sofá ou dos camarotes Vip rumo às ZCEAPs", concluem.