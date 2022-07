Torcida Verde reage ao protocolo com o Sporting: «Nunca entendemos a formalização como acordo comercial»

"Para a Torcida Verde, nunca entendemos a formalização dos sucessivos protocolos como um ‘acordo comercial’", pode ler-se na nota. A Torcida Verde revelou esta quarta-feira a sua posição acerca do protocolo com o Sporting dando da forma como encara este acordo "nos exatos termos do protocolo da época 2020/21"."Para a Torcida Verde, nunca entendemos a formalização dos sucessivos protocolos como um ‘acordo comercial’", pode ler-se na nota.

"A Torcida Verde formalizou um protocolo com o Sporting, válido para a época 2022/23, precisamente nos exatos termos do protocolo da época 2020/21, do qual fomos signatários.Sublinhamos que esse protocolo tem um modelo em que os apoios são direcionados directamente para os membros da Torcida Verde, nomeadamente com a atribuição de um desconto fixo na aquisição de Gamebox apenas disponível para sócios do Sporting e em apoios pontuais no aluguer de autocarros.A cedência do espaço sede é o exclusivo apoio direcionados à Associação Torcida Verde, plasmado no presente protocolo.Para a Torcida Verde, nunca entendemos a formalização dos sucessivos protocolos como um ‘acordo comercial’.Na discussão do primeiro protocolo que foi formalizado em janeiro de 2004, a cedência do espaço para edificação da nossa sede, foi a única solicitação junto dos dirigentes do Sporting, como o presidente António Dias daa Cunha poderá testemunhar; da mesma forma que os seus sucessores poderão confirmar que em circunstância alguma, a Torcida Verde propôs a atribuição de quais quer benesses ou apoios.Na última época (2021/22), as restrições impostas pela pandemia Covid-19 e pelo infame cartão do adepto, exigiram-nos abdicar de formalizar aquele que seria o melhor protocolo de sempre, significando uma ausência voluntária dos estádios durante toda a época.A ausência tão voluntária quão dolorosa dos recintos desportivos, numa época de transbordante euforia que contagiou a nação verde e branca, que ao contrário, ‘aconselhava’ a surfar nessa onda de entusiasmo; reforçou a validade das nossas convicções que edificaram uma identidade com quase quatro décadas.Naquele contexto, considerámos as restrições impostas pela pandemia e sobretudo pela portaria 159/2020 – cartão do Adepto – deveriam ter como única resposta a ausência dos sectores Guetto, como de resto aconteceu como o movimento Ultras europeu."