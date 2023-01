Tottenham reúne-se amanhã com o Sporting para fechar negócio de Porro

O Tottenham vai voltar a sentar-se à mesa com o Sporting, desta feita na quarta-feira e para tentar, de uma vez por todas, fechar a contratação de Porro, ala direito de 23 anos que há muito é desejado pelos spurs.A informação foi avançada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada por, que tem vindo a revelar as investidas dos spurs, nomeadamente a que propunha a cedência dos direitos de Edwards , avançado inglês, que estão na posse dos londrinos, além de uma verba de 34 milhões de euros.Até ver, todas as propostas têm esbarrado na intransigência dos verdes e brancos, que só deixarão sair o internacional espanhol caso o Tottenham avance com o valor da cláusula de rescisão, fixada nos 45 milhões de euros.De recordar, também, que o Sporting tem já identificado o eventual sucessor do seu camisola 24, o holandês Milan van Ewijk, que representa o Heerenveen.