Trabalhava numa padaria e agora Amorim aponta-o à Seleção: o médio do Sporting que "vai crescer muito mais"

No final do Sporting-Vizela (3-0), Rúben Amorim elogiou o trabalho de Matheus Nunes apontando ao crescimento do médio.





"No ano passado tinha algumas dificuldades em jogar contra blocos muitos baixos. Está cada vez mais jogador, tem características muito boas para ser um grande jogador naquela posição e está cada vez melhor com bola, a perceber as zonas em que joga, se está mais baixo, se tem de arriscar mais ou não. Está muito melhor a perceber os momentos do jogo. Há que lembrar que o Matheus estava no Ericeirense e trabalhava numa padaria. Há que dar mérito ao jogador, é humilde e acho que vai crescer muito mais. Já é português e mais uma opção para a Seleção", afirmou.