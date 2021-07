Trabalho com bola e tática no menu do treino do dia no Sporting

Uma vez mais com o foco no trabalho com bola e na tática, o Sporting treinou esta manhã em Lagos, no âmbito do estágio que se encontra a realizar no Sul do país. Numa sessão uma vez mais marcada pelo calor, em que o único ausente foi Pedro Porro, nota para a tradicional praxe ao aniversariante do dia, o guardião Diego Callai, que hoje cumpre 17 anos.





O plantel do Sporting volta a trabalhar na segunda-feira, tendo em vista o jogo diante dos franceses do Angers, marcado para terça-feira, às 20 horas, no Estádio da Bela Vista, no Parchal.