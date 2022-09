Treinador de voleibol do Benfica volta ao tema: «Em Lisboa, sair antes dos 90 arrisca-se a perder a melhor parte»

Em Lisboa, sair antes dos 90 o sujeito arrisca-se a perder a melhor parte. — Marcel Volei (@marcelvolei) September 13, 2022

O Sporting venceu o Tottenham, na 2ª jornada da Liga dos Campeões, com dois golos já no tempo de descontos: aos 90 por Paulinho e aos 90'+3 por Arthur Gomes.Quem esteve atento ao encontro foi o treinador de voleibol do Benfica, Marcel Matz. O técnico brasileiro já havia deixado claro que quem deixa o estádio antes do apito final arrisca-se a perder os melhores momentos de um jogo, falando dos adeptos que saíram antes do 2-1 final do Benfica sobre o Vizela.Agora, Matz utilizou o encontro do rival Sporting como exemplo. "Em Lisboa, sair antes dos 90 o sujeito arrisca-se a perder a melhor parte", vincou o campeão nacional de voleibol através da conta de Twitter.