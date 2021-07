Treinador do Besiktas dá Rosier como garantido

Sergen Yalçin, treinador do Besiktas, já fala de Rosier como garantido apesar de ainda não haver oficialização do acordo.





"Um dos nossos pontos fortes na última temporada foi o nosso lado direito [com Rosier e o extremo Rachid Ghezzal]. Com a continuação dos dois vamos conseguir manter a estabilidade que é uma das coisas mais importantes no futebol", disse.Sporting e Besiktas chegaram a acordo para a transferência de Rosier, lateral-direito que na última época esteve cedido precisamente ao emblema turco.Sabe Record que a transferência renderá, em valor fixo, 5,1 milhões de euros aos cofres da SAD verde e branca, aos quais se pode juntar mais meio milhão fruto de objetivos - tudo por 80% do passe.