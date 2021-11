Treinador do Besiktas e o duelo em Alvalade: «É claro que o Sporting é favorito»

O treinador do Besiktas, Sergen Yalçin, não tem dúvidas que o Sporting "é favorito" para o jogo de amanhã, mas garante que a sua equipa não vai atirar a toalha ao chão antes do jogo. "É claro que o Sporting é favorito pois ganhou em Istambul e agora joga em Lisboa. Nós vamos tentar ganhar o jogo e somar pontos, mas não temos muitas hipóteses de seguir em frente na competição. A equipa do Sporting tem jogadores rápidos que fazem muito bem as transições. Temos de estar atentos nos cantos, e no no meio-campo...vamos tentar ser mais fortes, e espero que seja um bom jogo", reconheceu o técnico que ainda procurou justificar os maus resultados alcançados pela sua equipa na Champions: "A Liga dos Campeões é muito importante e diferente da liga turca, é uma competição mais exigente. Os nossos três primeiros jogos não foram bons em termos de resultados pois não marcámos os golos que tínhamos de marcar. Os nosso adversários são muito fortes, mas o nosso plantel também é muito bom. Agora tivemos problemas de lesões desde o início da época, e isso foi difícil pois não nos deixou obter os resultado que queríamos. De qualquer forma quero garantir que não temos problemas internos e o ambiente da equipa é bom! Faltam os resutados, mas espero resolver esses problemas. Temos de ganhar este jogo e, para isso, temos de controlar mas sem risco, o que será muito difícil".





O responsável técnico admitiu fazer "várias alterações" e voltou a recordar as várias lesões dos seus jogadores. "Agora temos 6 ou 7 lesionados mas já tivemos 12...é algo que acontece no futebol", esclareceu o treinador que fez questão de desmentir eventuais problemas internos na equipa: "Por vezes os jogadores baixam de rendimento e isso leva as pessoas a falar. Há vários comentários diferentes, mas não há problemas internos, só com as lesões. Eu estou a gostar do desempenho, mas faltam os resultados, e nós esperamos que isso mude. Para amanhã temos cinco baixas mas esperamos fazer um bom jogo".Para terminar, Sergen Yalçin ainda garantiu que vai continuar a jogar de uma forma ofensiva, como aconteceu nos primeiros três jogos. " Não acredito que seja mau jogar de forma ofensiva na Champions. Com o Dortmund tivemos várias ocasiões mas não conseguimos finalizar. Com o Ajax aconteceu o mesmo, mas quando sofremos um golo é difícil dar a volta...até com o Sporting foi o mesmo. Também precisamos de alguma sorte e, como já disse, estou contente com o desempenho da equipa, só lamento os problemas de finalização. Infelizmente os meios de comunicação social não perceberam isso", concluiu.O lateral Yilmaz foi o jogador escolhido para fazer a antevisão da partida, e garantiu que o objetivo é conquistar os 3 pontos em Lisboa. " O jogo de amanhã é muito importante e temos de ganhar. Treinamos muito durante a semana, vamos dar tudo, e esperamos vencer. Estou muito contente pois o treinador deu-me a possibilidade de jogar esta competição", afirmou o lateral que desvalorizou o mau momento da equipa turca: "O ano passado também não começámos bem mas depois subimos de rendimento. Vamos conseguir melhorar".