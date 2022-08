Treinador do Burnley assume interesse em Jovane: «É uma opção que temos»

O Burnley, através do seu treinador, Vincent Kompany, assume que o nome de Jovane está na lista de potenciais reforços da equipa, confirmando a. Todavia, o antigo central admite que o negócio pode ser difícil de concretizar."É claramente uma opção que temos, mas a última informação que tenho é que é algo que não está em cima da mesa nesta altura. Se o negócio é impossível? Nunca está acabado até acabar", afirmou o técnico de 36 anos à imprensa inglesa, reforçando que vai "esperar para ver o que acontece".Apesar do interesse, o extremo de 24 anos não está propriamente entusiasmado com a hipótese do Burnley, tendo em conta que dá primazia a atuar numa das principais ligas europeias. Por esse motivo, também recusou uma proposta do Besiktas, clube de uma liga periférica, no caso turca. Enquanto não existe solução à vista, Jovane tem-se treinado com a equipa B, juntamente com Eduardo, Pedro Mendes e Slimani, os restantes nomes no lote de excedentários do Sporting.