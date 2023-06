Treinador do Coventry 'avisa' Sporting no interesse por Gyökeres: «As coisas têm de ser feitas corretamente»

Gyokeres está na mira do Sporting Gyokeres está na mira do Sporting

A carregar o vídeo ...

O Sporting centrou a mira em Viktor Gyökeres para o reforço do ataque,, num negócio que se afigura tudo... menos simples, não só pela elevada concorrência, mas porque o Coventry, clube onde o sueco foi artilheiro nas últimas duas épocas, não o quer perder. Aliás, numa espécie de aviso ao Sporting, os ingleses sublinham que qualquer negócio no verão, incluindo a possível saída do avançado, terá de ser "cuidadosamente orquestrada".A garantia foi deixada por Mark Robins, treinador do clube que esteve até à última a lutar pelo acesso à Premier League - caiu na final do playoff, nos penáltis diante do Luton - e que sublinha, ao 'Coventry Live', que o processo de qualquer saída terá de ser "feito corretamente". "Acho que se mantivermos todos [os jogadores] juntos, teremos um ponto de partida muito forte e a partir daí podemos acrescentar. E em relação ao que é desconhecido, estamos no controlo da maioria desses elementos", assegurou o técnico inglês, de 53 anos."Há muito a fazer para seguirmos em frente, e a forma como planeamos tudo tem de ser cuidadosamente orquestrado, porque de outro modo tudo pode correr mal. As coisas têm de ser feitas corretamente", reforçou, certo que de que o clube tem de gerir a ação no mercado "de forma tão metódica quanto possível", para tentar "manter a maioria do plantel". "Há tanto trabalho a fazer entre hoje e a pré-época que as pessoas não se devem deixar levar", rematou Robins.