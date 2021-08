Treinador do Middlesbrough e a chegada de Sporar: «Parece que há um problema...»

O processo da transferência de Andraz Sporar para o Middlesbrough sofreu complicações nas últimas horas. Quem o diz é Neil Warnock, treinador do clube que milita no Championship. O técnico tinha revelado que o avançado já tinha realizado os habituais exames médicos antes de se juntar à equipa, mas foi informado acerca de um problema no negócio esta sexta-feira.





"Alguém me disse que o Neil [Bausor, diretor executivo do clube] esteve ao telemóvel o dia inteiro", começou por referir Warnock, após o empate sem golos entre o Boro e o Derby County, para o Championship."Não sei o que se passa. Sei tanto quanto vocês [jornalistas], quase não falei com eles. Disseram-me que ele [Sporar] estava a fazer exames médicos, como vos disse. Estava tudo acertado. Até que alguém me disse que parecia haver um problema com um dos acordos, que eu desconheço. Vocês sabem tanto quanto eu", atirou.Refira-se que o Sporting pretende emprestar o jogador esloveno, devendo incluir no negócio uma cláusula de compra obrigatória se se verificarem determinados parâmetros.