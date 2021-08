Treinador do Middlesbrough sobre Sporar 'fechado': «Espero que sim...»

Sporting e Middlesbrough já fecharam tudo para o empréstimo de Sporar ao emblema do Championship, faltando, por estas horas... a apresentação. E foi isso mesmo que Neil Warnock, técnico do emblema inglês, assumiu esta sexta-feira no lançamento do jogo com o Blackburn, sábado (15 horas).











"Se está concluído? Espero que sim. Ainda estamos à espera de confirmação", atirou, aos jornalistas, acrescentando: "Era bom que já estivesse confirmado, mas não estando, não podemos falar muito sobre os jogadores que são os nossos alvos."O esloveno, de 27 anos, será cedido por um ano e vai ficar com uma cláusula de compra obrigatória caso marque 15 golos pelo 'Boro' ou o clube suba à Premier League.