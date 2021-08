Treinador do Middlesbrough sobre Sporar: «Já fez os exames médicos, em Portugal ou Espanha»

Neil Warnock, treinador do Middlesbrough, garantiu que Andraz Sporar já realizou os exames médicos e que está cada vez mais perto de rumar ao clube inglês - com o Sporting a emprestar o avançado, devendo incluir no negócio uma cláusula de compra obrigatória se se verificarem determinados parâmetros.





"Os exames médicos foram feitos algures, em Portugal ou Espanha, no outro dia. Sei que ontem estavam a ultimar alguma papelada. É claro que não estará ainda no jogo de sábado", referiu o técnico, citado pelo 'Hartlepool Mail', contando ter o esloveno já no próximo fim de semana.Sobre o perfil do atacante, Warnock frisou: "Não me parece que o seu ponto forte seja atuar sozinho na frente. Creio que poderá jogar com outro avançado. Pode desempenhar essa função mas não irá ganhar bolas pelo ar como o Uche provavelmente ganharia. Já atuou nas três posições do ataque e é muito versátil."