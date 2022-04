Treinador do Sporting antes da Youth League: «Para o D. Kiev é muito mais do que um jogo»

O Sporting partiu para a Roménia onde vai discutir a presença nos quartos-de-final da Youth League com o Dínamo Kiev (quinta-feira, às 13 horas). À partida, o técnico Filipe Pedro abordou o desafio, e assumiu que vai ser "especial", principalmente para o adversário dada a guerra que subsiste em solo ucraniano."Sabemos da importância do jogo e sabemos da importância do encontro para o adversário pois para o Dínamo é muito mais que um jogo de futebol...é a representação de um país e estamos sensíveis a isso. No entanto, estamos sensíveis a isso fora do campo, mas no relvado não podemos ter essa sensibilidade, e o objetivo é passar à próxima eliminatória. Os jogadores estão focados nesse sentido. Nós também sabemos que é mais um grande momento para desenvolvermos os nossos atletas e para eles mostrarem as suas capacidades. É mais um jogo em que queremos a vitória, temos capacidade para isso, e vamos aproveitar o jogo", afirmou o técnico que ainda reconheceu que a indefinição gerada sobre a realização do jogo influiu na preparação: "Foi um processo longo. O facto de não sabermos se haveria jogo acabou por mexer um pouco com as nossas emoções mas, neste momento, os jogadores estão totalmente focados no jogo".Filipe Pedro também rejeitou qualquer facilidade dados os momentos complicados vividos pelos jogadores do Dínamo, e assinalou que a paragem das competições na Ucrânia também originaram um ponto positivo para o advsersário. "Vão aproveitar este momento apesar de terem tido algumas dificuldades na preparação. Eles conseguiram juntar a equipa há duas semanas, e ainda fizeram um ou dois amigáveis, e têm algum tempo de repouso. A nossa equipa, por outro lado, tem mais ritmo competitivo mas menos repouso, mas não é desculpa. Mentalmente pode dar-lhes mais motivação pela representatividade do jogo para o próprio país, mas no nosso lado também há uma grande motivação pois os nossos jogadores têm uma ambição muito grande, demonstram isso semanalmente, e têm atingido patamares cada vez mais elevados com hipóteses de alinharem na equipa B e na equipa principal. Este é mais um momento em que podem mostrar o seu valor, estamos à espera disso, e queremos ganhar", acrescentou o responsável técnico que destacou o valor do rival: "Basta avaliar os resultados do Dínamo Kiev que venceu o Bayern duas vezes, ganhou ao Barcelona, derrotou o Benfica por 4-0 e acabou por perder depois cá na fase de grupos. É uma equipa muito competente, com jogadores experientes, não só nos sub-19, mas também na equipa principal. No entanto, a maioria dos nosso jogadores tem estado a jogar em escalões acima, têm sido colocados à prova em contextos competitivos muito importantes para o seu desenvolvimento, e neste o jogo podem mostrar essa maturidade que têm adquirido. Nós esperamos que essa maturidade venha ao de cima, e somos responsáveis por ajustar os momentos em que a emoção se superiorize à razão".O vencedor deste jogo vai defrontar o Benfica nos quartos-de-final da Youth League, uma possibilidade que ainda está longe de entrar nas preocupações da equipa técnica dos jovens leões. "Sobre sermos candidatos digo que olhamos jogo a jogo, e temos de vencer este para depois pensarmos nos quartos-de-final. Só depois é que mentalmente podermos pensar nas meias-finais e na final. Este jogo difícil, mas a nossa equipa tem sido um exemplo de superação e resiliência. Não foi só no jogo com o Ajax que mostrámos isso, com o Besiktas com uma expulsão muito cedo vencemos o jogo por 3-1; depois perdemos com o Besiktas em casa deixando a situação de qualificação tremida mas conseguimos responder muito bem contra o B. Dortmund e Ajax. Nós esperamos mais um momento de superação e resiliência da nossa parte, já o demonstramos anteriormente, e temos a responsabilidade de voltar a demonstrá-lo", concluiu Filipe Pedro.