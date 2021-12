Treinador do Valladolid não vai castigar Plata: «É peça importante e jogarão os melhores»

Considerando que os incidentes que envolveram Gonzalo Plata na madrugada de quarta-feira - leia tudo aqui são um "erro terrível" cometido pelo futebolista emprestado pelo Sporting, José Rojo Martín (Pacheta é a sua alcunha) garante que as sanções ao equatoriano serão meramente financeiras, colocando-o nas suas escolhas para a receção ao Oviedo, domingo, a contar para a jornada 20 da segunda divisão de Espanha.

"Não Podemos excluir o Plata, que é uma peça muito importante para nós. Como vai ou não estar? Se joga ou não? Essa é uma decisão terei de ser eu a tomar. Mas eu não gosto dos castigos desportivos que afastem o Valladolid da vitória. Vamos colocar os melhores para jogar e ganhar; se o Plata estará entre eles, é porque creio que está com vontade de acrescentar e ganhar", explicou o técnico esta sexta-feira, em conferência de imprensa.





E sobre aquilo que transmitiu ao jovem jogador, de 21 anos, ficará tudo... nos segredos dos bastidores. "As conversas que tivemos ficam na esfera privada. É sempre melhor lavar a roupa suja dentro de casa, pois parece que se criou uma corrente que pode causar danos a todos - peço, por isso, prudência, para manter a normalidade na rotina da nossa equipa."Concluiu com a garantia de que, em conjunto com a estrutura, tudo fará "para que este tipo de situações não se repitam", ainda que todos saibam que "representam o Valladolid". "Mesmo que nos dias de folga cada um possa fazer o que quiser, devem estar conscientes que a lealdade para com o clube é para manter sempre."