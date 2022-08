David Moyes confirmou que o West Ham fez uma proposta por Matheus Nunes como Record avançou. "Nós apresentámos uma proposta mas o rapaz optou por não vir. Estamos a tentar acrescentar jogadores que possam tornar-nos mais competitivos para nos aproximarmos do topo da liga", referiu o treinador do West Ham, acrescentando que o clube está no mercado para "contratar jogadores de qualidade".Após o Wolverhampton ter mostrado prontidão em avançar com 45 milhões de euros fixos mais 5 por objetivos, o West Ham, 7.º classificado Premier League 2021/22, formalizou uma proposta de 30 M€ mais 5 em variáveis, como o nosso jornal adiantou.