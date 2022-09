Treinadores da formação reunidos em debate

Tal como já sucedera em temporadas anteriores, os treinadores da formação do Sporting estiveram reunidos a debater o tema em torno do modelo centrado no jogador. Num colóquio que contou com a presença de Tomaz Morais, diretor do futebol da formação leonina.Um debate que funcionou para perceber os próximos passos a dar no projeto da Academia do Sporting, bem como a aplicação de uma ferramenta que ajudará a monitorizar todo o desenvolvimento individual multidisciplinar.O dia preenchido dos treinadores da formação encerrou com uma atividade de team building no Clube Padel Estoril.