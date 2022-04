Treino de recuperação na Academia com Slimani

O Sporting já retomou os trabalhos na Academia e, conforme Rúben Amorim avançou no final do jogo com o Tondela, Slimani já integrou os trabalhos. O internacional argelino treinou-se no relvado com os suplentes e os jogadores não utilizados na partida de ontem e, desta forma, poderá ser uma opção para o dérbi com o Benfica no próximo domingo.Em dúvida permanece Feddal que apresenta uma lombalgia e limitiu-se a fazer tratamento. O plantel leonino folga amanhã e regressa aos trabalhos na terça-feira de manhã, em Alcochete.