Poucas horas após ter goleado o Marítimo por 5-0, o plantel do Sporting já começou a preparar o jogo relativo aos quartos-de-final da Allianz, frente ao Sp. Braga, que será disputado na segunda-feira em Alvalade. Como é habitual no dia que precede os desafios, os titulares limitaram-se a fazer trabalho de recuperação enquanto os restantes treinaram no relvado sob as ordens de Rúben Amorim.À parte continuam Morita, St. Juste, Neto e Daniel Bragança que prosseguiram os respetivos tratamentos. Os leões voltam ao trabalho amanhã, às 10h30, na Academia.