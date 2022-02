Treino de recuperação em Alcochete após a goleada na Champions

O Sporting retomou os trabalhos após a goleada sofrida na Liga dos Campeões diante do Manchester City (0-5) e, como é habitual, os titulares limitaram-se a fazer exercícios de recuperação.Já os restantes elementos trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim tendo em vista o jogo com o Estoril, agendado para domingo. Para este jogo, recorde-se, o técnico leonino não poderá contar com Esgaio, Palhinha, Tabata e Coates que vão cumprir castigo. O plantel leonino folga amanhã e retoma os trabalhos na sexta-feira de manhã.