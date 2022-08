O Sporting realizou mais uma sessão de treino em Alcochete tendo em vista o clássico, e voltou a não contar com Paulinho e Daniel Bragança que estão entregues ao departamento clínico e são baixas certas no Estádio do Dragão.Os leões realizam mais um treino amanhã de manhã, na Academia. e antes da comitiva rumar ao Porto, Rúben Amorim fará a habitual antevisão do clássico em Alvalade, às 16h30, onde pela primeira vez vai comentar a saída de Matheus Nunes para o Wolverhampton.