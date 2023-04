Treino do Sporting com uma 'dupla prenda' e a agenda para a véspera da Liga Europa

O Sporting realizou na manhã desta terça-feira mais um treino tendo em vista a receção à Juventus, quinta-feira, às 20 horas, no José Alvalade: já com os titulares da receção ao Arouca no relvado, nota, também, para a chamada de David Moreira, jovem defesa-esquerdo, que hoje completa 19 anos e integrou a sessão sob o comando de Rúben Amorim. A prenda é dupla, dado que também foi ele o autor do golo que deu a última vitória (1-0) dos sub-23, no campo do Mafra.De resto, e apesar de os verdes e brancos não os nomearem, há quatro futebolistas que continuam no boletim clínico, a saber: o defesa St. Juste (rotura na coxa esquerda), o médio Daniel Bragança (lesão no joelho direito), assim como os avançados Jovane (problema de ordem muscular) e Paulinho (fascite plantar no pé direito).Os leões voltam a trabalhar amanhã de manhã (10h30), sendo os primeiros 15 minutos abertos à imprensa. O treinador do Sporting e um jogador ainda a definir fazem a antevisão ao duelo ante os bianconeri a partir das 14 horas, em Alvalade.