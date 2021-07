Treino do Sporting marcado por jogo com a equipa B... e 11 golos

A equipa principal do Sporting continua os trabalhos da pré-época e esta manhã, segundo a informação revelada pela assessoria de imprensa do clube, houve um jogo com a equipa B em Alcochete.





A formação principal venceu, por 8-3, com um onze composto por António Adán, Eduardo Quaresma, Rodrigo Fernandes, Zouhair Feddal, Pedro Porro, Flávio Nazinho, Dário Essugo, Bruno Tabata, Jovane Cabral, Tiago Tomás e Paulinho.Durante a partida entraram também Luís Maximiano, Vitorino Antunes, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Matheus Nunes, Tiago Ferreira, Nuno Santos, Pedro Marques e Joelson Fernandes.Os golos da equipa de Rúben Amorim foram marcados por Paulinho (3), Bruno Tabata, Tiago Tomás, Jovane Cabral, Tiago Ferreira e Matheus Nunes.Já Lucas Dias, Elves Baldé e Nikolai Skoglund marcaram pela equipa B.