Treino e agenda: Amorim só com uma baixa e partida para Dinamarca na quarta-feira à tarde

Após o triunfo por 3-2 em Chaves, a contar para a jornada 21 do campeonato, o Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho na sua academia: com os titulares no ginásio, a fazer recuperação, Rúben Amorim orientou uma sessão ligeira, sem novidades no boletim clínico, onde continua apenas Daniel Bragança, a recuperar de uma lesão grave no joelho direito.Nota, também, para a agenda dos verdes e brancos tendo a segunda mão do playoff da Liga Europa em vista: quarta-feira de manhã, outra vez em Alcochete, há sessão de trabalho às 10h30, com 15 minutos abertos à imprensa. O técnico dos leões, assim como um jogador ainda a anunciar, fazem a antevisão ao duelo com o Midtjylland no mesmo local, mas às 13h30, estando a partida para a Dinamarca marcada para o final da tarde.O Sporting visita os escandinavos na quinta-feira, num embate que terá início às 17h45 de Portugal Continental, menos uma hora do que na Dinamarca. Na primeira mão, houve empate a um golo, recorde-se.