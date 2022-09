Treino em Alvalade para 400 leões de ouro

Rúben Amorim orientou esta quarta-feira um treino especial, no Estádio José Alvalade, que valorizou a cerimónia da entrega dos emblemas de ouro referentes a 50 anos de associativismo. Os cerca de 400 sportinguistas presentes tiveram a oportunidade de assistir a mais uma sessão de trabalho onde há a registar as ausências dos internacionais.Ainda assim, o técnico trabalhou no relvado com Adán, Franco Israel, André Paulo, Callai, Porro, Esgaio, Gonçalo Inácio, Marsà, Matheus Reis, Nuno Santos, Trincão, Rochinha, Pote, Arthur, Edwards e Paulinho.Resta acrescentar que os cinco lesionados - Coates, Neto, St. Juste, Jovane e Daniel Bragança - também subiram ao relvado para participarem na cerimónia.