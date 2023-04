Treino em Itália, lesão de St. Juste confirmada e agenda: tudo sobre o Sporting no pós-Juve

O Sporting confirmou, ao início da tarde desta sexta-feira, a "lesão na coxa esquerda" contraída por St. Juste diante da Juventus, na véspera, ainda que não tenha avançado com o tempo de paragem do central, que saiu em lágrimas antes do intervalo , inconsolável com o quinto problema físico da época.Na nota publicada no seu site oficial, os verdes e brancos revelam que os futebolistas utilizados diante dos bianconeri ficaram no hotel a fazer recuperação, enquanto os restantes foram ao relvado do Estádio Franco Cerutti, tudo em solo italiano, para uma pequena sessão sob o comando de Rúben Amorim.A comitiva regressa a Lisboa a meio da tarde e para amanhã está agendado novo apronto, em Alcochete, às 10h30, antes de o treinador dos leões fazer a antevisão ao encontro diante do Arouca, domingo, às 20h30 (ronda 28 do campeonato). Será também na Academia, com início marcado para as 12h15.No boletim clínico, recorde-se, e além de St. Juste, continuam Daniel Bragança (lesão no joelho direito), Jovane (problema muscular) e Paulinho (fascite plantar no pé direito). O trio não viajou para Turim.