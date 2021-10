Treino já sem internacionais antecede folga

Na sequência da vitória em Arouca (2-1), o Sporting fez ontem na Academia o habitual treino de recuperação para os titulares. Os restantes jogadores trabalharam no relvado e Rúben Amorim chamou reforços da formação. A equipa só voltará a competir no dia 15, quando defrontar o Belenenses, no Restelo, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Neste intervalo, o técnico deverá recuperar em pleno os lesionados Gonçalo Inácio e Pote, que ontem mantiveram tratamento. Já ausentes da sessão, em virtude da chamada às respetivas seleções, estiveram Palhinha e Matheus Nunes (Portugal A), Tiago Tomás (Sub-21), Gonçalo Esteves (Sub-19), Coates (Uruguai), Sarabia e Porro (Espanha). O plantel folga hoje e volta ao trabalho amanhã à tarde na Academia.