Treino sem Chermiti

O Sporting vai iniciar hoje a preparação do dérbi com o Benfica que será disputado no domingo, às 20h30, no Estádio José Alvalade, e irá fazê-lo ainda sem Chermiti.O avançado, de 18 anos, está a contas com uma lombalgia, e mantém-se em dúvida não só para o duelo com as águias, mas ainda para o encontro da derradeira jornada, em Vizela. Após a reavaliação, o ponta-de-lança prosseguirá os tratamentos no departamento clínico onde permanecem St. Juste e Jovane.Resta recordar que Rúben Amorim também não vai contar com Adán que foi expulso diante do Marítimo.