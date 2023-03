Três flashlights e três potes de fumo custaram mais 5.100 euros ao Sporting

O Conselho de Disciplina da FPF aplicou mais uma multa ao Sporting por uso de pirotecnia, desta vez de 5.100 euros, por factos ocorridos no jogo com o Boavista, do passado domingo, 12 de março.De acordo com a informação do mapa de castigos sumários, conhecido esta quinta-feira, adeptos do clube de Alvalade "situados na Bancada Topo Sul Inferior Setor A14, fora da ZCEAP (…), deflagraram três flashlights" e "três potes fumo", em ambos os casos ao minuto 32, "sem arremesso para o terreno de jogo e sem interferência no normal decurso" do mesmo.O CD aplicou uma segunda multa aos leões, de 1.020 euros, por "comportamento incorrecto do público", mais concretamente por um canto entoado no início da segunda parte, ao minuto 51, na receção ao Boavista. "Adeptos vestindo indumentária e adereços alusivos ao clube da Equipa Visitada, entoaram em uníssono, de forma clara e audível e repetidamente, a seguinte frase: ‘Ohehoh, horários indecentes, ohehoh violência da polícia, ohehoh querem matar o futebol... A Liga é m****’", pode ler-se no mapa de castigos sumários, que cita o relatório do delegado da Liga.