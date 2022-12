Três mundialistas de volta

O desejo de Rúben Amorim realizou-se e, fruto da derrota de Portugal com a Coreia do Sul, o Uruguai e o Gana foram eliminados do Mundial, proporcionando assim o regresso de Coates, Ugarte e Fatawu a Portugal nos próximos dias. O único leão resistente no Qatar, agora, é Morita que vai defrontar a Croácia nos ‘oitavos’. Em relação aos três internacionais que já foram afastados é possível que tenham a oportunidade de gozar alguns dias de descanso, mas Rúben Amorim já se revelou preocupado com o facto de Ugarte não ter jogado. Aliás, Fatawu também só foi utilizado no final dos descontos ontem.No melhor dos cenários, este trio só estará à disposição para a 3.ª jornada da Allianz Cup, frente ao Marítimo, no dia 13.