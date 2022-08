Três soluções na ‘B’ à espera da venda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Olympiacos insiste em Jovane, Slimani é alvo prioritário do Brest e Pedro Mendes continua no radar do Rio Ave.

O ataque ainda pode vir a mexer e em caso de necessidade podiam até existir três soluções na equipa B, mas todos são para... vender. Pedro Mendes e Slimani, avançados, e Jovane, que pode cumprir a função, não entram nas contas de Rúben Amorim e, enquanto esperam colocação, têm treinado com a equipa B, às ordens de Filipe Çelikkaya.