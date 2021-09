Tribunal Arbitral do Desporto revoga castigos a Neto e Miguel Braga

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) revogou os castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina da FPF, em setembro de 2020, a Neto (suspensão por um jogo e multa de 2.550 euros) e a Miguel Braga (suspensão de 45 dias e multa de 4.590 euros). Todavia, o TAD manteve uma multa de 20.400 euros ao Sporting.





Em causa, recorde-se, o pós-jogo do Sp. Braga-Sporting, a 2 de fevereiro de 2020, que terminou com a derrota dos leões por 1-0, e as críticas à arbitragem de Jorge Sousa. Na altura, Neto considerou que o Sporting foi "condicionadíssimo" pelo juiz da AF Porto . "Está muito fácil bater no Sporting, uma falta de respeito!", reforçou o central. Por sua vez, num artigo de opinião publicado no Jornal Sporting, Miguel Braga recordou um outro caso a envolver o clube de Alvalade e Jorge Sousa , então num Real-Sporting B. "O senhor Sousa podia ter aprendido a controlar as suas emoções nos jogos do Sporting CP. Mas não, o homem não se aguenta", frisou o responsável de comunicação. Já o Sporting foi punido uma vez que esse mesmo texto foi publicado nas plataformas oficiais do clube.Ora, por um lado, o TAD julgou que Neto - que não cumpriu o referido castigo porque o Sporting intercedeu uma providência cautelar que suspendeu a pena - "não pessoalizou a crítica" em Jorge Sousa, pelo que as declarações não podem ser qualificadas como injuriosas, difamatórias ou grosseiras, o que inviabiliza a aplicação da infracção prevista no artigo 158.º do RD2019."Idêntico raciocínio não pode ser seguido no caso da Demandante Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD: contrariamente ao caso precedente, verifica-se uma pessoalização da crítica efectuada, que não se cinge a um concreto desempenho desportivo, contendo considerações genéricas que colocam em causa a competência para o desempenho futuro da função de árbitro", sublinham.Já no caso de Miguel Braga considerou-se que o responsável de comunicação não pode ser qualificado como dirigente", o que "dita a inaplicabilidade ao caso do ilícito disciplinar".