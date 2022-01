Tribunal da Relação confirma: Rafael Leão vai mesmo ter de pagar 16,5 M€ ao Sporting

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) indeferiu o recurso apresentado por Rafael Leão com vista à anulação da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), sabe, que condenara o avançado a pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting, na sequência da rescisão unilateral de contrato, em junho de 2018, meses depois da invasão à Academia de Alcochete. Desta forma, Leão esgotou a derradeira cartada no diferendo que o opõe à SAD verde e branca.Em decisão do TRL, dada a conhecer às partes esta sexta-feira, o pedido apresentado pelo internacional português foi negado, pelo que, subsequentemente, mantém-se válido o acórdão do TAD, que em março de 2020 ordenara "o jogador a pagar à Sporting SAD a quantia de 16,5 ME (mais juros), a título de indemnização por cessação ilícita do contrato de trabalho desportivo".